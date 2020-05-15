أيمن منصور: أتمنى انتقال نجلي للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:

قال أيمن منصور نجم الزمالك الأسبق إنه يتمنى انتقال نجله من صفوف بيراميدز إلى الزمالك، لكنه أشار إلى أنه يرحب بانتقاله للأهلي في ظل عصر الاحتراف الذي تعيشه كرة القدم.

وتألق أحمد أيمن منصور بقميص فريقي المصري وبيراميدز، مما جذب اهتمام ناديي الأهلي والزمالك للفوز بخدماته، إلا أن منصور أكد عدم تلقي نجله عروضًا رسمية من أي منهما حتى الآن.

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وقال مهاجم الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة أون تايم سبورت: "نسمع تلك الأمور سنويًا عن طريق وسائل الإعلام فقط، لكن الأمور لم تتطور لعروض رسمية حتى الآن."

وأضاف أيمن منصور: "أحمد يحترم تعاقده مع بيراميدز، ويركز مع ناديه، أية مفاوضات ستكون مع النادي أولًا، شخصيًا أتمنى أن ينتقل للزمالك بحكم أنه (ابن النادي) لكننا في عصر احتراف."

ولعب أحمد أيمن منصور الذي يشارك في مركز قلب الدفاع ويجيد أيضًا اللعب في مركز الظهير الأيسر لفريقي طلائع الجيش والداخلية، قبل انتقاله لصفوف المصري عام 2015، ومنه إلى بيراميدز عام 2018.