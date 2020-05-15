أيمن منصور: كنت على وشك الانضمام للجهاز الفني للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:

قال أيمن منصور نجم فريق الزمالك الأسبق إنه كان على وشك الانضمام للجهاز الفني لفريق الأهلي، حيث خاطبه المدير الفني البرتغالي نيلو فينجادا للعمل معه في النادي الأحمر عام 2009.

ورد منصور على صحة أنباء اقترابه من الانضمام للجهاز الفني للأهلي في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة أون تايم سبورت قائلًا: "نعم تحدث معي فينجادا ولم أمانع رغم انتمائي للزمالك، نحن في عصر احتراف."

وأكمل المهاجم الذي سجل هدف فوز الزمالك على الأهلي في كأس السوبر الأفريقي عام 1994: "كنت أعمل خارج الأراضي المصرية في ذلك الوقت، وتواصل معي فينجادا، الأهلي والزمالك لا يمكن رفضهما، لكن الأمر لم يتم."

وكان فينجادا مدرب الزمالك الأسبق على وشك قيادة الأهلي، إلا أن الطرفين تراجعا عن إتمام الصفقة، ليقود المدير الفني المصري حسام البدري فريق الأهلي في ذلك الوقت.