أيمن منصور عن هدف السوبر: تحديت الجوهري لتسجيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:

قال أيمن منصور مهاجم الزمالك الأسبق إنه تحدى مدربه محمود الجوهري، قبل مواجهة الأهلي والزمالك بكأس السوبر الأفريقي، عام 1994، والتي سجل هدفها الوحيد وقاد فريقه للقب.

وقال منصور: "محمود الجوهري المدير الفني للزمالك في ذلك الوقت شجعني على التسديد بقوة، حيث سألني لماذا لا تسدد على المرمى؟ فأجبته قائلًا سترى خلال المواجهة."

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وأكمل منصور: "توقيت الهدف كان صعبًا للغاية على الأهلي، حيث سجلته في الدقائق الأخيرة، كما سهل مدافعو الأهلي المهمة علي في تلك الهجمة، بعدما تقدمت بالكرة ووجدت مساحة كبيرة بدون ضغط منهم، قبل أن أسدد بأريحية."

وواصل مهاجم الزمالك الأسبق حديثه عن تفاصيل هدفه قائلًا: "أحمد شوبير تعرض لإصابة في ركبته بسبب تدخل من إيمانويل أيمونيكي قبل دقائق من تلك الهجمة، وهو ما جعله غير قادر على الارتقاء بقوة للتصدي للتسديدة."

وفاز الزمالك حامل لقب كأس أفريقيا للأندية أبطال الدوري على الأهلي حامل لقب كأس الأندية الأفريقية أبطال الكؤوس بهدف نظيف، سجله أيمن منصور، في المواجهة التي احتضنتها مدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية عام 1994.