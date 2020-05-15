أندية الدرجة الثانية والثالثة و الرابعة الإنجليزية توافق على إنهاء الموسم

وافقت أندية الدرجات الثانية والثالثة والرابعة الانجليزية على إنهاء الموسم الحالي 2019 / 2029 , خلال الإجتماع الذي عقد اليوم بسبب انتشار فيروس كورونا. وتنتظر الأندية موافقة رابطة الدوري الإنجليزي على القرار والذي تضمن إلغاء الهبوط وتصعيد اول ثلاثة فرق من كل درجة للدرجة الأعلى

يأتي ذلك بعد تزايد مخاوف الأندية من انتشار فيروس كورونا ووضع صحة المواطنين في قمة الأوليات بعدما وافقت الحكومة البريطانية على عودة النشاط في شهر يونيو المقبل وسط إجراءات وضوابط احترازية مشددة.



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