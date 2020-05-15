هاري كين جاهز لاستئناف الدوري الإنجليزي

أعلن هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، جاهزيته لاستئناف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وتعافيه نهائيًا من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، وذلك مع الحديث عن عودة منافسات البطولة مرة أخرى عقب فترة التوقف الحالي بسبب انتشار وباء فيروسكورونا المستجد كوفيد 19.
وكان هاري كين قد أجرى عملية جراحية هقب تعرضه لإصابة قوية في العضلة الخلفية وتمزق الأوتار مطلع عام 2020 الجاري، مما أبعده عنعدد كبير من مباريات السبيرزفي الفترة الأخيرة قبل توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم مؤخرًا.
وأكد كين تعافيه من الإصابة بشكل تام، وأنه على مايرام، ويعيش أفضل حالاته ومستعد لاستئناف الموسم حيث من المقرر أن يعود الدوري الإنجليزي الممتاز في 1 يونيو المقبل، بعد أن حصل على الضوء الأخضر من الحكومة البريطانية.
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