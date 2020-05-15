أشاد الاتحاد تلدولي للتليكوندو عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بنشاط الاتحاد المصري اثناء فترات الحظر والتي شهدت العديد من الأنشطة اون لاين. وكان الاتحاد المصري للتايكوندو قد نظم العديد من الفعاليات عن بعد عبر الإنترنت خلال فترة توقف النشاط بسبب انتشار فيروس الفعاليات عن بعد عبر الإنترنت خلال فترة توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا منها تنظيم بطولتين للبومزا اون لاين وعدد من المحاضرات والدورات التدريبية وأيضا إختبارات الأحزمة .

كما حرص مجلس إدارة الاتحاد على للحفاظ على اكبر قدر ممكن من سريان النشاط و إعطاء الفرصة للممارسين في التدريب و الحفاظ علي المستوي الفني و الترقي مع الحفاظ علي معايير الصحة و السلامة للجميع .



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كانت هذه تفاصيل خبر الدولي للتايكوندو يشيد بجهود الاتحاد المصري خلال توقف النشاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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