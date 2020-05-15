عمرو وردة يقترب من الدوري السويسري بعد الطرد من اليونان

أعلنت تقارير صحفية يونانية، اليوم الجمعة، أن نادي هو يانج بويز السويسري، يرغب في التعاقد مع الدولي المصري عمرو وردة، حيث يدرس النادي صاحب المركز الثاني في سلم الترتيب الدوري السويسري، التعاقد مع وردة خلال فترة الانتقالات

الصيفية المقبلة.

وكان عمرو وردة قد تعرض للطرد من نادي آيل لاريسا اليوناني بسبب أفعلا غير أخلاقية مما دفع إدارة النادي إلى طرده لأسباب تأديبية، حيث يعد وردة معارً إلى

فريق لاريسا من باوك سالونيكا ناديه الأصلي.

وكشف مالك نادي لاريسا أسباب اتخاذ النادي قرارًا بفسخ عقد اللاعب، قائلا: "وردة لم يأت ليخضع للفحوصات، ولم يحضر التدريبات، اللاعب غاب عن التدريبات دون إذن، وطلب الحصول على إجازة لمدة 5 أيام وأخبرته بالرفض ورغم ذلك لم يحضر التدريبات من نفسه".