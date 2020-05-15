وزارة الرياضة تطلق مسابقة "سمعنا صوتك" أون لاين للقرآن الكريم

أطلقت وزارة الشباب والرياضة مسابقة "سمعنا صوتك" اون لاين للقران الكريم في مجالي التجويد والترتيل للفئة العمرية من ( ١٨-٣٥) سنه بإجمالي جوائز ماليه ٦٠ ألف جنيه، "ضمن مجموعة المسابقات التى تنفذها الوزارة إلكترونياً فى ظل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتتم المشاركة عن طريق تسجيل فيديو لا يقل عن ٣ دقائق ولا تزيد عن٥ دقائق ويتم تحميل الفيديو علي اليوتيوب وإرسال

رابط المقطع إلي رقم(٠١٠٩٢٠٣٥٠٦٤) المخصص للمسابقة ويرفق معه البيانات التالية (الاسم الرباعي، السن، العنوان، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، الرقم القومي، مجال التسابق)، بالإضافة إلي صورة البطاقة وصورة شخصية حديثة.ويشارك فى التحكيم نخبه من أفاضل الشيوخ المتخصصين في المجال، وخصصت وزارة الشباب مجموعة من الجوائز المالية للفائزين بالمراكز الخمسة الأوائل من كل فرع من فروع المسابقة، حيث يحصل صاحب المركز الأول في كل مجال علي جائزة مالية قدرها ٨ آلاف جنيه، والمركز الثاني ٧ آلاف جنيه، والمركز الثالث ٦ آلاف جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الرابع علي ٥ آلاف جنيه، فيما يحصل صاحب المركز الخامس علي ٤ آلاف جنيه.وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت عدة مسابقات دينية أون لاين خلال الفترة الراهنة منها "مسابقة بحثية عن سيرة النبي (صلى الله عليه وسلم)، ومسابقة "إنشد فى بيتك" وغيرها من المسابقات.