اتحاد الكرة يحتفل بذكرى ميلاد أحمد عيد عبدالملك

حرص الاتحاد المصري كرة القدم على الاحتفال بذكرى ميلاد اللاعب الدولي السابق أحمد عيد عبد الملك، لاعب منتخب مصر والزمالك السابق. ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لأحمد عيد عبدالملك وعلقت عليها: "في 15 مايو 1980 ولد أحمد عيد عبد الملك النجم الأسبق لمنتخب مصر وأندية الزمالك وغزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطلائع الجيش والمصري ووادي دجلة والجونة وأهلي بنغاري الليبي، والذي حقق مع المنتخب الوطني كأس الأمم الأفريقية 2006 و2010 وشارك في كأس القارات 2009". عيد عبدالملك وعلقت عليها: "في 15 مايو 1980 ولد أحمد عيد عبد الملك النجم الأسبق لمنتخب مصر وأندية الزمالك وغزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطلائع الجيش والمصري ووادي دجلة والجونة وأهلي بنغاري الليبي، والذي حقق مع المنتخب الوطني كأس الأمم الأفريقية 2006 و2010 وشارك في كأس القارات 2009". كما أضافت الصفحة: "وخاض مع المنتخب 52 مباراة دولية وسجل 10 أهداف، وصاحب الرقم القياسي بالتسجيل في بطولة الدوري 17 موسمًا متتاليًا".

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