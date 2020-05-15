توقف مران جلطة سراي التركي 6 أيام بسب إصابة بكورونا

قرر مجلس إدارة نادي جلطة سراي التركي، اليوم الجمعة، توقف مران الفريق 6 أيام بعد التأكد أن أحد العاملين بالنادي جاءت نتيجة فحصه إيجابية لفيروس كورونا.
وكشف ناديا بشكتاش وقاسم باشا، بدوري الدرجة الأولى، وإرضورم سوبربالدرجة الثانية عن وجود إصابات بفيروس كورونا لديها.
وأعلنت الأندية أن رئيس بشكتاش أحمت نور تشيبي ولاعبينمن قاسم باشا من بين المصابين بفيروس كورونا.
وأعلن الاتحاد التركي لكرة القدم الاسبوع الماضي أن الدوريات ستبدأ بداية من 12 يونيو بدون جمهور بعد توقف لمدة قاربت على الثلاثة أشهر بسبب الوباء.
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