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الكونغوفو ينظم أول بطولاته أون لاين

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أعلن الاتحاد المصري للووشو كونغ فو عن إقامة أول بطولة اليكترونية "أون لاين"تحت مسمي "المنافسات البدنية الفريق الاقوي" بجائزة مالية تصل إلي ١٥٠٠ جنيه للفريق الفائز بالمركز الأول .

وتعد هذه البطولة هي الأولي من نوعها والتي ستقام خلال الفترة من 16 وحتى 31 مايو الجاري .


من جانبه قال محمد عاشور رئيس الاتحاد ان البطولة تأتي في

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إطار سعي الاتحاد للحفاظ على الفورمة لأبناء اللعبة وإيمانا بأهمية لتعزيز مناعة أبنائنا والحفاظ على أجسامهم قوية بالإضافة إلى التأكيد على استمرار كفاءة اللاعبين الأبطال للمشاركة في المنافسات المحلية والدولية عقب استئناف النشاط .

 

 


 

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