نجم أبها السعودي: رفضت الانتقال إلى الاتحاد لهذا السبب

أكد التونسي فراس شواط لاعب فريق أبها السعودي والذي يلعب ضمن صفوفه حتى نهاية الموسم الكروي الجاري على سبيل الإعارة قادمًا من الصفاقسي التونسي أنه رفض الانتقال إلى الاتحاد.

وأشار شواط إلى أنه رفض اللعب في نادي اتحاد جدة بناءً على قرار إدارة الصفاقسي بالاتفاق مع اللاعب حيث تلقى عرضين الأول من الاتحاد والثاني من أبها

إلا أنه فضل اللاعب للأخير.

وخاض صاحب الـ 24 عامًا من أبها 6 مباريات في بطولة الدوري سجل خلالها هدفًا وحيدًا قبل أن يتم إيقاف النشاط الكروي في المملكة العربية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".