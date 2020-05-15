إدانة لاعبين بالدوري الأمريكي للقدم بتهمة السرقة بالإكراه

أعلنت شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية، إدانة اثنين من اللاعبين بالدوري الأمريكي لكرةالقدم، بتهم السرقة بالإكراه، خلال إحدى الحفلات التي أقيمت الأسبوع الماضي.

وتم ثبوت سرقتهم لعدد من ساعات اليد ومبالغ مالية هائلة، مستخدمين أعيرة نارية.

ولم تعلق الجهات المعنية بكرة القدم في أمريكا على الحادث، حتى يتم الانتهاء تماما من التحقيقات.

وتشهد منافسات كرة القدم الأمريكية توقفاً تاماً ولم تحدد السلطات هناك أية مواعيد للاستئناف. الماضي.وتم ثبوت سرقتهم لعدد من ساعات اليد ومبالغ مالية هائلة، مستخدمين أعيرة نارية.ولم تعلق الجهات المعنية بكرة القدم في أمريكا على الحادث، حتى يتم الانتهاء تماما من التحقيقات.وتشهد منافسات كرة القدم الأمريكية توقفاً تاماً ولم تحدد السلطات هناك أية مواعيد للاستئناف.

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