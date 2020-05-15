أسطورة برشلونة يغادر أولمبيك مارسيليا قبل الميركاتو الصيفي

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا مغادرة أسطورة برشلونة “أندوني زوبيزاريتا” من منصب مدير الكرة لوصيف الدوري الفرنسي هذا الموسم، قبل أسابيع قليلة من انطلاق الميركاتو الصيفي.

ونجح زوبيزاريتا في جلب صفقات هامة لمارسيليا خلال فترات الانتقالات الماضية، مثل إعادة الحارس المخضرم ستيف مانداندا من كريستال بالاس، والتعاقد مع كلينتون نجي من توتنهام، وأيمن عبد النور من فالنسيا، وجوردان أمافي من أستون فيلا.

وتوج أندوني عمله بشراء المهاجم الأرجنتيني المتميز “داريو بينيديتو” نظير 16 مليون يورو من بوكا جونيوز في الميركاتو الصيفي 2020، بالإضافة إلى شراء لاعب الإرتكاز الفرنسي “فالنتين رونجيه” من نانت، واستعارة قلب الدفاع الإسباني “ألفارو جونزاليس” من فياريال.

وقال البطل الفرنسي الوحيد لدوري أبطال أوروبا في بيان رسمي “يعلن مارسيليا رحيل أندوني زوبيزاريتا عن النادي بالتراضي. لقد كرس نفسه لتجديد مارسيليا وإعادة بناء الأسس الصلبة في النادي لمجموعة احترافية كما مركز التكوين”.

وشكر زوبيزاريتا إدارة النادي، قائلاً “أنهي مشواري كمدير رياضي مع نادي مارسيليا، والآن أتحول إلى أحد مشجعيه، أود أن أشكر مالك النادي ماكورت والمدرب السابق للفريق (رودي جارسيا) والرئيس إيرود”.

ويبدو أن رحيل زوبيزاريتا سيؤثر بالسلب على علاقة المدير الفني الحالي للفريق “آندريه فياس بواش” مع المالك “ماكورت” والرئيس “جاك-هنري إيرود”.

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وقال بواش في تصريح سابق “قدمت إلى مارسيليا بسبب أنه ناد كبير في المقام الأول، ومن ثم بسبب أندوني زوبيزاريتا، وقلت سابقًا أن مستقبلي مرتبط بشكل تام بمستقبل زوبيزاريتا”.

عمل رائع في الفترة من 2016 إلى 2020

واقتصد زوبيزاريتا خلال الميركاتو الصيفي الماضي بشكل مميز ضمن خطة تقشف احترافية، واستطاع اختيار أبرز 8 لاعبين من فريق مارسيليا “ب” لتصعيدهم إلى الفريق الأول، أمثال التونسي سيف الدين خاوي والكاميروني سيمون نجاباندويتنبو والفرنسي ذو الأصل الكاميروني “إسحاق الحاجي”.

وستكون هذه الإقالة غريبة بالنسبة للبعض حيث نجح زوبيزاريتا في اكتشاف العديد من المواهب، وأبرم صفقات هامة في الفترة من 2016 حتى 2020 أعاد بها هيبة مارسيليا.

ولا ننسى أنه جلب لاعبين مشاهير أمثال المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي ولاعب الوسط البرازيلي لويز جوستافو والمدافع المخضرم باتريس إيفرا، وقلب الدفاع الشهير عادل رامي.

كما قام بتسويق لاعب الوسط الأرجنتيني الرائع “لوكاس أوكامبوس” ببيعه لنادي إشبيلية الإسباني بمبلغ فاق الـ 25 مليون يورو في الصيف الماضي.