كلاتينبرج يثير الجدل باعتراف خطير عن ريال مدريد

أثار الحكم الدولي الإنجليزي المعتزل “مارك كلاتينبرج” جدلاً واسعًا باعترافاته الخطيرة عن الطريقة التي تُوج بها ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب أتلتيكو مدريد في ملعب مدينة ميلانو الإيطالية “سان سيرو” عام 2016.

وأكد كلاتينبرج أن الهدف الذي سجله مدافع ريال مدريد “سيرخيو راموس” في الدقيقة 15 كان مسبوقًا بتسلل، بالتالي لم يكن يستحق الريال التقدم في النتيجة أمام الأتلتي.

وقال الحكم الحالي في الدوري الصيني الممتاز “أدركت بين الشوطين بأن الهدف الذي تقدم به ريال مدريد جاء من وضعية تسلل، لكن مساعدي لم يلحظ التسلل بشكل صحيح”.

وأضاف “راقبت في تلك المباراة مدافع ريال مدريد (بيبي) عن كثب، فقد حاول مرارًا أن يتسبب في طرد فيرناندو توريس، إنه لاعب لا يمكن أن تثق به، وعليك أن تراقبه طوال الوقت”.

حوار مع بيبي

وواصل مارك كلاتينبرج حديثه “منحت أتلتيكو مدريد ركلة جزاء في نفس المباراة، مع مطلع الشوط الثاني، بسبب خطأ ارتكبه بيبي ضد فيرناندو توريس، وكان اللاعب البرتغالي منفعلاً وغاضبًا للغاية، وأخبرني بصوت مسموع: لا يا مارك، لم أرتكب هذا الخطأ، فكان ردي: هدف فريقك الأول لم يكن صحيحًا فابتعد عني وإلتزم الصمت!”.

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وضاعت ركلة الجزاء التي أحتسبت للأتلتي من النجم الفرنسي “أنطوان جريزمان” الذي لم يكن يعيش أفضل أيامه في تلك الفترة حيث خسر بعد عدة أسابيع لقب كأس أمم أوروبا 2016 أمام البرتغال.

واعترف كلاتينبرغ الذي عمل كرئيس للجنة الحكام في الاتحاد السعودي عام 2018 “يعتقد الناس بأن هذا الأمر غريب، لأن الخطأ مرتين لا يجعل منك ناجحًا، والحكام لا يفكرون في ذلك كما يُدرك اللاعبين ذلك. كنت أعي بأن بيبي لو علم بأن الهدف الأول لفريقه جاء من تسلل سيقبل بهذا الوضع، لكن أن تكون حكمًا في مباراة يكون فيها بيبي طرفًا فإنه أمر مرهق وغير ممتع”.

وكان كلاتينبرغ قد اعترف في وقت سابق لصحيفة الآس المدريدية بأنه تحصل على هدية من كريستيانو رونالدو عقب تلك المباراة، كانت على هيئة قميص خاص لريال مدريد موقع منه شخصيًا، وكتب عليه “أطيب التمنيات لك يا مارك”.

وانتهت تلك المباراة بفوز ريال مدريد بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 3/5، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1/1، حيث أدرك البلجيكي “يانيك كاراسكو” هدف التعادل للأتلتي في الدقيقة 79.