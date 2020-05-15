وزير الرياضة البريطاني يُسرع من وتيرة عودة الدوري الإنجليزي

كشف وزير الرياضة البريطاني “أوليفر داودن” عن تسريعه لوتيرة عودة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر يونيه المقبل، بعقده لاجتماع رسمي مع مسؤولي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لمناقشة حيثيات قرار رئيس الوزراء “بوريس جونسون” بضرورة استئناف النشاط يوم 1 يونيه.
ووصف وزير الثقافة والإعلام والرياضة في بريطانية “أوليفر داودن” اجتماعه مع مسؤولي كرة القدم في البلاد بـ “الاجتماع الإيجابي” الذي سيُسرع بالضرورة من وتيرة خطط عودة النشاط من جديد.
وقال “اتفقنا على أننا لن نمضي قدمًا في خطة استئناف الموسم إلا إذا أصبحت الأجواء مناسبة وآمنة لإقامة المباريات، حيث نضع صحة وسلامة اللاعبين والمدربين والموظفين في المقام الأول”.
وأوضح داودن في نهاية حديثه “الحكومة البريطانية فتحت بالفعل باب العودة أمام منافسات كرة القدم الرسمية، وأكدوا على أمان تلك الخطوة خلال شهر يونيه، مع بحث سُبل مُتابعة المشجعين للمباريات على نطاق واسع”.
تجدر الإشارة إلى أن ليفربول بحاجة للفوز في مباراتين فقط من التسع مباريات المُتبقية له في الدوري الإنجليزي الممتاز، كي يظفر بلقب المسابقة للمرة الأولى منذ عام 1990.
ويبتعد ليفربول عن صاحب المركز الثاني “مانشستر سيتي” بفارق 25 نقطة واضحة، حيث يتصدر الريدز بـ 82 نقطة مقابل 57 نقطة للسيتي.
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