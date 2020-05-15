مقارنة | أيهما أفضل، محمد أبو تريكة أم محمد صلاح؟

قدمت الكرة المصرية عبر تاريخها العديد من النجوم الكبار، الذين قدموا الكثير خلال مشوارهم مع المستديرة، اكتسبوا خلالها شعبية جارفة بين الجمهور المصري والعربي وحتى خارج حدود أفريقيا، وبالطبع يعد محمد أبو تريكة لاعب الاهلي والمنتخب المصري المعتزل، ومحمد صلاح لاعب ليفربول ومصر في مقدمة أفضل نجوم الكرة المصرية في العصر الحديث.

في الماضي القريب كانت الجماهير تنقسم فيما بينها على من الأفضل محمود الخطيب أم حسن شحاتة، حسام حسن أم جمال عبد الحميد، أحمد شوبير ام عصام الحضري، واليوم هناك من يعقد المقارنات بين أبو تريكة وحازم إمام، وأبو تريكة وشيكابالا، لكننا قررنا في هذا التقرير المقارنة بين أبو تريكة ومحمد صلاح لأن انجازاتهما هي الأبرز خلال ال20 عاما الأخيرة.

قبل أن نبدأ نود أن نؤكد: كلا النجمين لهما كل التقدير والاحترام، كل منهما له انجازاته الخاصة، وكلاهما له شعبية خاصة بين مشجعي الكرة في مصر وأفريقيا وأوروبا، والتقرير ليس للانتقاص من طرف لحساب طرف آخر.

نبذة عن مسيرة أبو تريكة وصلاح مع الساحرة المستديرة

هناك تشابه كبير للغاية في الظروف التي أحاطت بمشوار الثنائي، حيث لعب كل منهما لفرق ليس من ضمن أندية القمة مثل الاهلي والزمالك والإسماعيلي أو الاتحاد السكندري أو المصري البورسعيدي.بدأ محمد أبو تريكة مشواره مع الكرة عندما التحق بصفوف ناشئي فريق الترسانة، ونظرا لموهبته الكبيرة تم تصعيده إلى الفريق الأول وهو في سن السابعة عشر من عمره، كان هداف الفريق في موسمين، ونجح اللاعب في قيادة الشواكيش للتأهل للدوري الممتاز، ولعب معه 4 سنوات لم يهبط خلالها للمظاليم مرة أخرى، حتى انتقل للأهلي في شتاء 2004.

في المقابل بدأ محمد صلاح مشواره مع فريق اتحاد بسيون ثم عثماثون طنطا، ثم انضم لفريق المقاولون وكانت أول مباراة له مع الفريق الأول وهو في سن السابعة عشر من عمره أيضا، ولفت اللاعب اليه الأنظار، ليبدأ مسيرته الاحترافية بالانضمام لبازل السويسري ثم تشيلسي الذي أعاره لفريقي فيورنتينا وروما الايطاليين، وانتهى به المطاف لينضم لصفوف ليفربول الإنجليزي.

من الأكثر تسجيلاً للأهداف؟

رغم أن كلا اللاعبين مركزهما في الملعب لم يكن في قلب الهجوم، حيث كان يشغل أبو تريكة مركز صانع الألعاب، بينما يلعب صلاح في مركز الجناح الأيمن، إلا أنهما سجلا أهدافا عديدة فاقت العدد الذي سجله مهاجمين كبار

لكن بالنظر أيضا لمركز كلا اللاعبين في الملعب، نرى أن صانع الألعاب لا يحصل على الدعم الكبير من زملائه، بل يكون هو اللاعب الذي يقع عليه العبء الأكبر في صناعة الأهداف، عكس ما يحدث مع الجناح الذي يمنحه مركزه دعم أكبر من زملائه بالفريق، بالتالي فرص تسجيله للأهداف تكون أكبر.

مشوار محمد أبو تريكة مع الاهلي والمنتخب الوطني، شهد تسجيل اللاعب لعدد كبير من الأهداف، حيث سجل 203 هدف خلال مشواره الذي لعب فيه 406 مباراة، ما بين محلي وأفريقي ودولي.

أبو تريكة سجل 27 هدفًا وهو يرتدي قميص الترسانة، بينما سجل 128 هدف وهو يرتدي قميص الاهلي، وسجل 10 أهداف مع فريق بني ياس الإماراتي الذي لعب له على سبيل الإعارة، بينما سجل 38 هدف بقميص المنتخب.

أمير القلوب سجل مع الاهلي 79 هدفًا في الدوري، 13 هدفًا في كأس مصر، 32 هدفًا في البطولات الأفريقية، 4 أهداف في كأس العالم للأندية.

على الجانب الأخر سجل محمد صلاح 207 هدف حتى الآن من 455 مباراة شارك فيها حتى الآن، واللاعب مازال أمامه وقت ليس قليل ليزيد من غلته التهديفية في الوقت المتبقي من مشواره الكروي.

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الجناح الطائر لعب للمقاولون 44 مباراة سجل خلالها 12 هدف فقط، معدله التهديفي مع بازل لم يكن جيدا أيضا حيث سجل 20 هدف في 79 مباراة، وهدفين فقط سجلهما في 19 مباراة شارك فيها مع تشيلسي، بينما سجل 9 أهداف خلال مشاركته مع فيورنتينا في 26 مباراة، وتألق في موسمين مع روما وسجل 34 هدف في 83 مباراة، وكان التألق والابهار الأكبر مع ليفربول بعدما سجل 89 هدف في 137 مباراة.

ملك مصر – كما يلقب في ليفربول – سجله التهديفي مع المنتخب الوطني حافل للغاية، خاصة أنه خطف الصدارة من محمد أبو تريكة، حيث سجل صلاح 41 هدف من خلال مشاركته في 67 مباراة دولية.

الإنجازات والألقاب

حقق الساحر محمد أبو تريكة كل عدد كبير من البطولات مع الاهلي والمنتخب وصل إلى 27 بطولة، حيث فاز مع الفريق الاحمر بـ7 بطولات دوري، كما فاز معه بـ5 ألقاب دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى فوزه بـ4 ألقاب سوبر أفريقي، كما فاز بالسوبر المحلي 6 مرات، وكأس مصر بطولتين، وكأس الخليج مع بني ياس مرة واحدة، وفاز مع المنتخب الوطني ببطولتي كأس أمم أفريقيا، كما حصد مع الاهلي المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

إنجازات فردية.. جوائز رسمية “أبو تريكة”

جائزة أفضل لاعب أفريقي عام 2008 (المركز الثاني).

جائزة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لأفضل لاعب كرة قدم في أفريقيا لعام 2008.

جائزة الكاف لأفضل لاعب داخل قارة أفريقيا عام 2006.

جائزة الكاف لأفضل لاعب داخل قارة أفريقيا عام 2008.

جائزة الكاف لأفضل لاعب داخل قارة أفريقيا عام 2012.

جائزة الكاف لأفضل لاعب داخل قارة أفريقيا عام 2013.

أفضل لاعب في مصر: (2004، 2005، 2006، 2007، 2008).

هدّاف بطولة كأس العالم للأندية 2006 أحرز 3 أهداف.

هدّاف بطولة دوري أبطال أفريقيا 2006 أحرز 8 أهداف.

هدّاف بطولة الدوري المصري الممتاز (2005– 2006) أحرز 18 أهداف.

هدّاف بطولة كأس مصر (2007) أحرز 4 أهداف

إنجازات فردية.. جوائز شرفية لـ (محمد أبو تريكة)

انضم لنادي المائة المصري بعد تسجيله 106 هدف في بطولة الدوري.

تم اختياره ضمن أفضل 11 لاعب أفريقي (2006، 2008، 2012).

تم اختياره من الفيفا ضمن فريق منتخب القارات في بطولة كأس القارات 2009.

تم اختياره من الفيفا كأفضل لاعبي بطولة كأس العالم للأندية على مدار تاريخها.

تم اختيار هدفه في مرمى هيروشيما الياباني عام 2012 كأفضل هدف تم تسجيله في بطولة كأس العالم للأندية بناء على تصويت جماهير موقع الفيفا.

اختير كرجل المباراة النهائية لبطولة الامم الأفريقية 2008.

انضم إلى “نادي الفيفا المئوي” للاعبين الذين شاركوا بأكثر من 100 مباراة دولية مع منتخباتهم.

في عام 2008 قام الرئيس الراحل حسني مبارك بمنح محمد أبو تريكة وسام الجمهورية من الطبقة الأولى بعد مشاركته مع المنتخب في الفوز ببطولة الأمم الأفريقية.

وبالنظر للبطولات التي حصل عليها محمد صلاح سنجدها أقل كثيرا في العدد من التي حصل عليها أبو تريكة، لكن مع قلة تلك البطولات لكن قيمتها كبيرة للغاية، حيث فاز صلاح ببطولة دوري واحدة كانت مع بازل، فاز ببطولة دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع ليفربول.

إنجازات فردية.. جوائز شرفية لـ (محمد صلاح)

جائزة أفضل لاعب أفريقي خلال العام 2017- 2018

جائزة بي بي سي لأفضل لاعب كرة قدم أفريقي 2017، 2018.

جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017–2018، 2018–2019.

جائزة أفضل لاعب في إنجلترا 2017-2018.

جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2012.

جائزة أفضل لاعب في دوري السوبر السويسري 2013.

جائزة هداف تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2014 برصيد 6 أهداف (بالمشاركة مع أسامواه جيان ومحمد أبو تريكة).

جائزة لاعب الموسم في نادي روما 2015-2016 .

جائزة رابطة كتاب كرة القدم في بريطانيا لأفضل لاعب في الموسم 2017–2018.

جائزة الشركة الراعية للدوري الإنجليزي الممتاز لأفضل لاعب في “البريميرليج” 2017–2018.

جوائز الفيفا للأفضل كرويا: (المركز الثالث) 2017-.2018

الفريق المثالي الأفضل في إفريقيا 2017، 2018.

جائزة الكرة الذهبية: (المركز السادس) 2018.

أبو تريكة يتفوق على صلاح بحصوله على بطولات لم ينجح الأخير في التتويج بها مثل الدوري والكأس في مصر، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي والمحلي، كما يتفوق أيضا في الفوز مع المنتخب ببطولتين لكأس الأمم الأفريقية.

لكن صلاح يتفوق أيضا على أبو تريكة بعدما فاز مع الفرق التي لعب لها ببطولات لم يسبق له الحصول عليها مثل الدوري السويسري ودوري الأبطال والسوبر الأوروبي، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية، وفي النهاية التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمنتخبات، ويتفوق أيضا في جائزة افضل لاعب في أفريقيا التي حصل عليها بينما فشل نجم الاهلي في الحصول عليها.

في النهاية يجدر الإشارة إلى أن محمد أبو تريكة شكل ثنائي متفاهم للغاية مع محمد صاح عندما تزاملا في المنتخب الوطني خاصةً في تصفيات كأس العالم 2014، بل كان الساحر من أهم أسباب تألق صلا وبزوغ نجم صلاح عندما كان يهدي له التمريرات الساحرة التي تمكنه من تسجيل العديد من الأهداف في تصفيات المونديال، فضلا عن الصداقة الحميمة التي جمعتهما ومازالت مستمرة حتى الآن.