رياضة | ظهور نتائج تحاليل فيروس كورونا للاعبي توتنهام

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ظهور نتائج تحاليل فيروس كورونا للاعبي توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت نتائج اختبارات كافة لاعبي توتنهام هوتسبير لفيروس كورونا المستجد والتي خضع لها الفريق في الساعات الماضية.

وجاءت اختبارات فيروس كورونا على جميع لاعبي توتنهام سلبية، وفقاً لما أكده مهاجم الفريق هاري كين.

وقال المهاجم الدولي "بدأنا في الذهاب إلى التدريبات قبل أسبوع. سمحوا لنا بالتدريب بشكل فردي برفقة أحد أعضاء الجهاز الفني في أرضية الملعب، وبعيدين عن البقية".

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وأضاف "أجرينا الاختبارات يوم الإثنين، وجاءت نتائج تحاليل جميع اللاعبين والعمال سلبية، وهو أمر رائع".

وعقد مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميير ليغ" عدة اجتماعات هذا الأسبوع من أجل الانتهاء من خطة استئناف المسابقة، ومن بين الإجراءات التي تم إتخاذها هذه الأيام تسليم بروتوكول التدريب للاعبين والمدربين.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد حصل مسؤلو الدوري الإنجليزي على الضوء الأخضر من الحكومة للعودة في يونيو(حزيران)، وتتمثل الخطوة التالية في إقناع اللاعبين بأن الدوري سيعود في بيئة آمنة، ومن ثم قد تعود التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل.