رياضة | عاجل - الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر تقرير إعلامي اليوم، أن الظهير الأيمن الدولي "باهر المحمدي" قام بالفعل بالتوقيع على عقود انتقاله رسمياً لصفوف النادي الأهلي، خلال الموسم المقبل.

وصرحت الإعلامية "شيما صابر" في برنامجها عبر قناة "أون تايم سبورت" أن المحمدي وقع لمدة 4 سنوات للنادي الأهلي.

وأضافت، أن قيمة الصفقة ستتكلف 60 مليون جنيه مصري، على أن يتم وضعه ضمن لاعبي الفئة الأولى في الفريق.

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وسيحصل المحمدي على مبلغ 15 مليون جنيه في الموسم الواحد، وسيتقاضى 75% من عقده مقدماً.

وأكدت الإعلامية، أن الإتفاق تم بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وإسماعيل عثمان رئيس نادي الإسماعيلي، خيث كانت رغبة اللاعب الأولى هي الإنتقال للأهلي.

وحاول نادي الزمالك الدخول في مفاوضات لضم المحمدي، إلا أن رغبة اللاعب حسمت الأمور في النهاية لصالح النادي الأحمر.

وبذلك، تكون لجنة التخطيط قد حسمت ملف الظهير الأيمن، والذي كان سيصبح خالياً خلال الموسم المقبل، بعد رحيل الظهير المخضرم أحمد فتحي.