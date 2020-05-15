رياضة | الأهلي يضع خطة التعاقد مع باهر المحمدي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يضع خطة التعاقد مع باهر المحمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع النادي الأهلي خطة التعاقد مع باهر المحمدي لاعب فريق الإسماعيلي لضمه خلال الفترة القادمة لتعزيز صفوف الفريق. وحدد الأهلي موعد تقديم العرض الرسمي للإسماعيلي للتعاقد مع اللاعب وذلك بعد وضوح الرؤية بشأن مصير بطولة الدورى الممتاز خلال الفترة المقبلة. ويدرس الأهلي تقديم عرض مالي بالإضافة لدمج لاعبين في الصفقة وعلى رأسهم محمود الجزار مدافع الفريق المعار لنادي الجونة. وكان محمود الجزار ضمن اهتمامات فريق الإسماعيلى خلال وجوده فى كهرباء الإسماعيلية، قبل انتقاله للأهلى.

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