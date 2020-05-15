رياضة | برشلونة يواصل التحضير بعد العطلة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يواصل التحضير بعد العطلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نجوم فريق برشلونة التدريبات اليوم الجمعة، بعد العودة من العطلة التي حصل عليها البرسا يوم امس الخميس.

وتابع اللاعبون خطة التدريبات الفردية للحفاظ على المسافة بين كل لاعب وآخر، وفقاً للبروتوكول الصحي لرابطة لا ليغا، بعد توقف النشاط شهرين بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأعد الجهاز الفني بقيادة المدرب كيكي سيتيين، تدريبات بدنية وتقنية لكل لاعب.

ومن المقرر أن يعود الفريق للتدريب غداً السبت.