رياضة | مهاجم منتخب مصر على رادار الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مهاجم منتخب مصر على رادار الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض مسؤولي لجنة التخطيط بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر التعاقد مع أحمد حسن كوكا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتبحث لجنة التخطيط في تعزيز خط هجوم الأهلي عن طريق التعاقد مع أحمد حسن كوكا لاعب براجا والمعار إلى أوليمبياكوس اليونانى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وترغب لجنة التخطيط في التعاقد مع اللاعب بعد المستويات الكبيرة التي يقدمها اللاعب مع الفريق اليوناني، إلا أن هناك بعض الرافضين لفكرة ضم كوكا بسبب قلة مستواه مع المنتخب المصري وأنه لم يظهر بالشكل المطلوب.

ويسعي الأهلي لتعزيز خط الهجوم الأحمر في ظل تراجع مستوي مروان محسن، وعدم انسجام بادجي مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.