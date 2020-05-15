رياضة | الزمالك يحسم الجدل حول رحيل مدافع الفريق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم الجدل حول رحيل مدافع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسؤولي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مصير محمد عبد الغني مدافع الفريق من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورفض مسؤولي الزمالك رحيل محمد عبد الغني، وتمسكوا ببقاؤه بعد الأداء الرائع الذي قدمه اللاعب خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إمكانية لعبه في أكثر من مركز.

ويتواجد في مركز قلب الدفاع داخل نادي الزمالك كل من محمود علاء ومحمد عبد السلام ومحمود حمدي الونش، بالإضافة إلى محمد عبد الغني.

وكان باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، يعتمد في أغلب مباريات القلعة البيضاء الأخيرة، على كل من محمود علاء ومحمود حمدي الونش.