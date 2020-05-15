رياضة | الميركاتو الصيفي| تطورات الصفقة التبادلية بين برشلونة ويوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الميركاتو الصيفي| تطورات الصفقة التبادلية بين برشلونة ويوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت تقارير صحفية عن إحتمال تواجد صفقة تبادلية بين برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

برشلونة يدخل صراع ضم بيانيتش

وكشفت تقارير صحفية، عن صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة، ويوفنتوس، من أجل ضم بيانيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وذكرت إذاعة "RAC-1" الكتالونية، أن إدارتي برشلونة ويوفنتوس يفكران في إجراء صفقة تبادلية؛ بسبب الأزمة الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا والتي أوقف الدوري الإيطالي وكذلك الليجا الإسبانية.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن مسئولي برشلونة يرغبوا في ضم ميرالم بيانيتش، لاعب وسط يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل انتقال آرثر ميلو، لاعب خط وسط البارسا إلى اليوفي.

وأتمت الإذاعة إلى أنه سيكون من الصعب حدوث صفقة تبادلية بين بيانيتش البالغ من العمر 30 عامًا ، مع آرثر صاحب الـ 23 عامًا.