والد حبيب نور محمدوف يدخل في غيبوبة وحالته حرجة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نُقل عبد المناف نور محمدوف، والد المقاتل الروسي حبيب نور محمدوف، في حالة حرجة إلى أحد المستشفيات العسكرية في العاصمة الروسية موسكو.

ووفقا لـ”سبورت إكسبرس” نقلا عن مصدر داغستاني، قال: عبد المناف في غيبوبة وحالته حرجة، لقد عولج بشكل خاطئ في جمهورية داغستان، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، وقد تم نقله بطائرة خاصة إلى موسكو ويتلقى العلاج حاليا في مستشفى موسكو العسكري بمفرده، ولا يسمح لأقربائه بزيارته.

تقارير إعلامية كانت قد ذكرت في وقت سابق، أن عبد المناف البالغ من العمر 57 عاما، تم نقله إلى أحد المستشفيات في داغستان بعد الاشتباه بإصابته بالتهاب رئوي.

والد حبيب نور محمدوف يعد من أشهر مدربي الرياضات القتالية في روسيا، حيث أشرف على تدريب 18 رياضيا (أبطال العالم)، بمن فيهم نجله حبيب، بطل منظمة “UFC” للفنون القتالية المختلطة، وتم تدوين اسمه في كتاب السجلات القياسية الروسية، باعتباره أنجح مدرب سامبو قتالي في البلاد.