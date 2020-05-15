شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي رباعي سامبدوريا من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعافى رباعي نادي سامبدوريا الإيطالي لكرة القدم، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن النادي، الخميس.

وقال نادي سامبدوريا إن اللاعبين الـ4 الذين كانت نتيجة اختبارات فيروس كورونا إيجابية لديهم في وقت سابق، قد فحصوا مرتين كما كان مقررًا،وجاءت النتيجة سلبية.

وكانت الأندية قد اقترحت 13 يونيو المقبل، موعداً لاستئناف منافسات الدوري المحلي المعلّق منذ أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا، بعد الاتفاق على البروتوكول الصحي لمعاودة التمارين الجماعية.

وأبدت الحكومة حذرها من المسارعة في معاودة النشاط، وهي لم تتخذ قرارها بشأن استئناف المنافسة حتى الآن.