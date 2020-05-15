شكرا لقرائتكم أيمن منصور : تعلمت القيم والمبادئ فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن منصور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصرأنه من ناشئيين الأهلى ويحترم ذلك مؤكدا أنه تعلم القيم والمباديء داخل النادي الأهلى

وأضاف منصور فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت أنه انضم للأهلى من نادي الشرقية بعدما أحرز هدف في شباك الأهلى في بطولة الجمهورية

ومن قبل ذلك اختبرت مع الزمالك مع محمد توفيق وحمادة الشرقاوي ولكن لم اوفق فى بداية الأمر لأن الأهلي طلب ضمي باستماته أكبر حينها.

أردف: كنت من ناشئين الأهلي وكان فيه مباراة في الشرقية وأحرزت هدف في بطولة الجمهورية وانضميت بعدها للأهلي، كاشفا: اختبرت مع الزمالك مع محمد توفيق وحمادة الشرقاوي ولكن لم اوفق لكن الأهلي جه لحد عندي للشرقية

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أضاف: الأهلي خدني من الشرقية وكابتن مصطفى حسين ابو الناشئين اختارني ولعبت للأهلي، واعتز بالفترة اللي لعب فيها بالأهلي وأتشرف اني لعب لأكبر ناديين في مصر