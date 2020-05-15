شكرا لقرائتكم أيمن منصور: إمكانيات الأهلي المادية قبل سوبر 94 كانت أكبر من الزمالك وسافر بطائرة خاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد أيمن منصور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ذكريات هدفه الشهير فى شباك أحمد شوبير حارس مرمى الاهلى فى مباراة السوبر الافريقي عام 1994

وأضاف فى تصريحات إعلامية لقناة أون سبورت أن الإمكانيات المادية للنادي الأهلى حينها كانت اكبر بفارق كبير حيث سافر الاهلى بطائرة خاصة وخلفه الالاف من جماهيره وعلى الجانب الآخر سافر فريق الزمالك بأكمله فى طائرة عادية

جاء ذلك فى المباراة التى أٌقيمت بجنوب أفريقيا، وتحديداً فى جوهانسبرج، وسارت المباراة بتعادل سلبى حتى الدقيقة 86، عندما كانت كرة تباطأ فيها مدافعو الأهلى وتركوا أيمن منصور يتسلمها على حدود منطقة الجزاء.

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أوضح: تشكيلة الزمالك فى المباراة حينها مكونة من حسين السيد فى حراسة المرمى وامامه حسين عبداللطيف ، عصام مرعى وهشام يكن وطلعت منصور وأشرف يوسف.

وفى خط الوسط إسماعيل يوسف وعفت نصار وسامى الشيشينى وخالد الغندور، بينما قاد خط الهجوم الثنائى إيمانويل وأيمن منصور ، و نادر السيد ومعتمد جمال ومحمد صبرى .