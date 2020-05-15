شكرا لقرائتكم أيمن منصور: فينجادا طلبني للعمل معه في الأهلي ولو عرض علي لن أرفض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أيمن منصور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن البرتغالي نيلو فينجادا مدرب الزمالك الأسبق كان قد تحدث عن رغبته في أن أعمل معه مديرا للكرة في الأهلي قبل أن تتوقف مفاوضات مع مسئولي القلعة الحمراء، وكنت وقتها أعمل خارج مصر، قائلا: "ولو عُرض علي العمل في الأهلي كنت هوافق".

وعن دوره في انتقال نجله أحمد أيمن لاعب بيراميدز الحالي للأهلي او الزمالك قال خلال تصريحات لبرنامج "لعبة وحكاية مع سيف" على قناة أون تايم سبورتس: "انا ميولي زملكاوية واتمنى أحمد ابني يروح للزمالك"

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تابع: حزنت كتير على رحيل أحمد ومحمد ابنائي من الزمالك ولكن مرتضى منصور وابنائه يحبون أولادي، وفيه مدربين ميتمنوش بقاء أحمد ومحمد أيمن منصور مع الزمالك وكان فيه مدرب وراء رحيلهم عن الزمالك رغم أنهم من أولاد النادي".

فجر مفاجأة بأن المدرب الذي تسبب في رحيلهم عن الزمالك كان يريد أحمد في أحد الأندية التي تولى تدريبها فيما بعد.