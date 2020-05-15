شكرا لقرائتكم غلطة سراي يوقف تدريباته بسبب ظهور حالة إيجابية بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي غلطة سراي التركي، اليوم الجمعة، أن أحد العاملين بالفريق جاءت نتيجة فحصه إيجابية لفيروس كورونا المستجد، مما أجبر النادي على إيقاف المران لمدة ستة أيام.
وذكر النادي عبر موقعه الإلكتروني على "تويتر" أن النتائج لكل العاملين والمدربين واللاعبين جاءت يوم الخميس.
وحتى هذا الاسبوع، أفاد ناديا بشكتاش وقاسم باشا، الناشطين في دوري الدرجة الأولى، وفريق إرضورم سوبر، الناشط في دوري الدرجة الثانية، بوجود إصابات بفيروس كورونا لديها.
وأعلنت الأندية أن رئيس بشكتاش أحمت نور تشيبي ولاعبين من قاسم باشا هم من بين المصابين بفيروس كورونا.
وأعلن الاتحاد التركي لكرة القدم الاسبوع الماضي أن الدوريات ستبدأ بداية من 12 يونيو بدون جمهور بعد توقف لمدة قاربت على الثلاثة أشهر بسبب الوباء.
وتخطت حالات الوفاة في تركيا بسبب فيروس كورونا الأربعة آلاف حالة وهناك ما يقرب من 145 ألف حالة مؤكد إصابتها، وفقا لما ذكره فخر الدين قوجا وزير الصحة التركي يوم الخميس.
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