مقابل 60 مليون جنيه.. باهر المحمدي يرفض الزمالك ويوقع لـ الأهلي

نجح النادي الأهلي في الحصول على توقيع مدافع الإسماعيلي، باهر المحمدي، لينضم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يأتي هذا ضمن خطة الأهلي لتدعيم مركز الظهير الأيمن في الفريق، بعد قرار أحمد فتحي، بعدم تجديد تعاقده مع النادي والرحيل إلى نادي بيراميدز بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت الإعلامية شيما صابر، عبر قناة "أون تايم سبورت"، أن المحمدي وقع على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي لمدة 4 سنوات بدءاً من الموسم المقبل، مقابل 60 مليون جنيه بواقع 15 مليون جنيه في الموسم الواحد، ليكون ضمن الفئة الأولى في الفريق، ويحصل على 75% من قيمة الموسم الأول مقدمًا.

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وقالت الإعلامية إن باهر المحمدي رفض الدخول في مفاوضات مع نادي الزمالك، حيث فضل التوقيع للأهلي.

وأشارت إلى أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قام بالتواصل مع إبراهيم عثمان، رئيس الإسماعيلي، لحسم الصفقة، حيث أبدى الأخير موافقته المبدئية على الصفقة، ليتم حسم الأمور في القريب العاجل.

وأضافت شيما أن المدير الفني للنادي الأهلي، السويسري رينيه فايلر، أخطر إدارة القلعة الحمراء برغبته في رحيل الثنائي صالح جمعة، والمغربي وليد أزارو، في نهاية الموسم الحالي.