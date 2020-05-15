شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن منصور: "أنا الوحيد اللى استحملت حسام حسن فى غرفة واحدة بالمنتخب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استعاد أيمن منصور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ذكريات هدفه الشهير فى مرمى الجابون فى بطولة أمم افريقيا 1994 فى تونس، والتى سجل خلالها أسرع هدف فى تاريخ البطولة بعد 21 ثانية، والذى مازال محفورا باسمه حتى الأن حيث لم يستطع أى لاعب كسر هذا الرقم، وقال أيمن منصور فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، أنه لا يمكن نسيان هذا الهدف ودور ياسر ريان نجم الأهلى معى لافتا إلى أن المنتخب كان يضم نجوم كبار فى هذه المباراة مثل أحمد شوبير فى حراسة المرمى، وأحمد الكأس ورضا عبد العال وأحمد العجوز وغيرهم، بينما غاب حسام حسن عن هذه البطولة بسبب قرار إيقافه من جانب النادى الأهلى واتحاد الكرة.

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وقال أيمن منصور مازحا:" أنا الوحيد اللى استحملت حسام حسن فى غرفة واحدة فى المنتخب خلال هذه المرحلة، و غاب عن المنتخب فى هذه البطولة بسبب ايقافه من النادى الأهلى واتحاد الكرة، وكان محمود الجوهرى المدير الفنى للمنتخب يقول لى :"انت طولت مع حسام حسن انت الوحيد اللى استحملته معاك فى الغرفة".

تابع:" حسام حسن شخصية محترمة وجميلة وأى حد يتعامل معاه فترة كافية هيعرف دا كويس لكن للاسف إللى ميعرفوش كويس ممكن يفهم تصرفاته بشكل خاطئ"، لافتا إلى أن الجوهرى كان يعتمد عليه وعلى حسام حسن بشكل أساسى فى هجوم المنتخب.