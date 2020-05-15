شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو الزمالك يتدرب عى أنغام "دورك جاي" استعداداً لاستئناف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب نادى الزمالك، تدريباته اليومية استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى العام، ونشر زيزو فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، خلال أدائه بعض التدريبات بالكرة على أنغام "دورك جاي"، للحفاظ على لياقته فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ويقدم صانع ألعاب الزمالك واحداً من أفضل مواسمه الكروية مع نادى الزمالك، حيث شارك فى 25 مباراة بالموسم الجارى، سجل 5 أهداف وصنع 4.

وكان عدد من لاعبى الزمالك تواصلوا مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، من أجل الاستفسار منه عن موقف النشاط الرياضى فى الموسم الحالى.

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وأكد أمير مرتضى للاعبين ضرورة مواصلة التدريبات المنزلية بصورة قوية تحسبًا لعودة النشاط الرياضى، خاصة أن الفريق يرتبط بمواجهة مهمة مع الرجاء المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا حيث قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تأجيلها لحين إشعار آخر انتظارا لمستجدات فيروس كورونا حفاظا على سلامة اللاعبين، بعدما كان من المقرر إقامتها خلال الشهر الجارى.

ووجه مسئولو الزمالك تحذيراً إلى جميع لاعبى الفريق الأبيض بضرورة عدم الظهور الإعلامى، خلال الفترة المقبلة، دون الحصول على إذن مسبق، بعدما قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد لاعب وسط الفريق بسبب ظهوره فى أحد برامج المقالب التليفزيونية، وقام اللاعب بتوجيه الشكر إلى رئيس القلعة البيضاء قائلاً عنه، "مرتضى منصور يعاملنا كالأب، وتقبلت تماماً العقوبة المالية عند توقيعها على ولكننى لم أكن أعلم أنه مقلب".