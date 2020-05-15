النجمة الروسية داريا كليشينا تكشف عن أغرب طلب لرجل.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقت النجمة الروسية داريا كليشينا بطلة أوروبا للوثب الطويل، عرضا غريبا من رجل مجهول لتصبح فتاة مرافقة، مقابل 200 ألف دولار شهريا، في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لما جاء في “روسيا اليوم” فقد ردت كليشينا التي تعيش في أمريكا منذ عام 2013، على سؤال حول أغرب عرض تلقته، قائلة: “فتاة مرافقة.. نعم، تصور؟ في أمريكا، وكان ذلك قبل بضعة أشهر، لقد مرت ستة أشهر كحد أقصى.

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اللاعبة أضافت، لم أكن أتوقع هذا كتب ذلك رجل لا أعرفه بكل بساطة ومباشرة في إنستجرام، أنا لا أوبخ أحدا أبدا، ولكنني أجبت على الفور وبقسوة: “أنا آسفة، ولكن هذا الاقتراح لا يهمني” إلا أنه بدأ: “لا، انتظري، لا ترفضي هكذا بسرعة، أنت لا تعرفين بأي شروط، هذا هو المبلغ المقابل”، “لا، انتهى، وداعا”.

وحول ما إذا كان المبلغ ضخما، ردت النجمة الروسية: “200 ألف دولار شهريا.. ثم جلست وفكرت: هل أنا حقا أشبه الفتاة التي يمكن أن توافق على ذلك؟”.