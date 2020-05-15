طرد اللاعب المصري عمرو وردة من ناديه اليوناني لأسباب تربوية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فسخ نادي لاريسا اليوناني لكرة القدم، تعاقده مع اللاعب المصري الدولي عمرو وردة، لارتكابه وزميله في الفريق جياناس ماسوراس مخالفات وصفت بـ”الخطيرة”.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” قال النادي اليوناني في بيان رسمي نشره على موقعه، إن مالك النادي ألكسيس كوجياس، اتخذ قرارا بطرد الثنائي عمرو وردة وجياناس ماسوراس المعارين من باوك وأولمبياكوس، وإن السبب في ذلك هو ارتكاب كلا اللاعبين مخالفات تأدييبة خطيرة، دون الكشف عن طبيعتها.

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يأتي ذلك بعد أقل من عام على واقعة “التحرش” الشهيرة التي أدين بها اللاعب خلال مشاركته مع المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا 2019، وتم حينها استبعاده عن منتخب “الفراعنة” الذي خرج خاوي الوفاض من تلك البطولة التي أقيمت على أرضه.

وردة صاحب الـ 26 عاما انتقل إلى لاريسا قادما من باوك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وخاض 23 مباراة في الموسم الجاري، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى لزملائه.

اللاعب كان قد سبق له أن تسبب في مشاكل عديدة سواء على صعيد الأندية التي لعب لها أو منتخب مصر، وانتقل إلى لاريسا قادما من باوك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.