الامارات | بايرن ميونيخ يستأنف الدوري الألماني بغياب 3 نجوم

شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يستأنف الدوري الألماني بغياب 3 نجوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستأنف بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم وبطل المواسم السبعة الماضية، النشاط المحلي ضد أونيون برلين الأحد المقبل في غياب ثلاثة من لاعبيه بسبب الإصابة، بحسب ما كشف مدربه هانزي فليك اليوم الجمعة.

وأقر المدير الفني البافاري بأن جاهزية فريقه بدنيا للعودة الى المنافسات بعد توقف نحو شهرين بسبب "كوفيد-19"، ستظهر في الميدان ولا تزال عاملا مجهولا للجهاز الفني.

وتعود منافسات البوندسليغا غدا السبت بعد توقف منذ منتصف مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، على ان يخوض النادي البافاري مباراته ضمن المرحلة السادسة والعشرين في اليوم التالي في العاصمة الألمانية.

ولن يتمكن بايرن الذي يتقدم بفارق أربع نقاط عن بوروسيا دورتموند، من الاعتماد على ثلاثة لاعبين هم المدافع نيكلاس زوله، صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو ولاعب الوسط الفرنسي كورنتان توليسو، بحسب فليك.

ويتعافى زوله من إصابة في أربطة الركبة تعرض لها في أكتوبر وخضع على إثرها لعملية جراحية، وهو يأمل بالعودة قبل انتهاء الموسم الحالي، والمتوقع أواخر يونيو المقبل في حال سارت عودة الدوري كما هو مخطط لها.

كما يتعافى كوتينيو وتوليسو من عملية جراحية في الكاحل خضع كل منهما لها أواخر أبريل.

في المقابل، تدرب لاعب الوسط خافي مارتينيز من دون كرة. وأشار فليك الى أنه لا يعرف متى سيمتكن الإسباني من العودة الى الملاعب.

أما النجوم الآخرون في الفريق لاسيما ثلاثي المقدمة البولندي روبرت ليفاندوفسكي والألماني سيرج غنابري والجناح الفرنسي كينغلسي كومان، فجاهزون لخوض المباراة الأولى.



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