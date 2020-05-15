شكرا لقرائتكم خبر عن «أخطر خطير» أحمد عيد عبدالملك يحتفل بعيد ميلاده الـ40 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتفل أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الـ40.

وولد «عبدالملك» في 15 مايو 1980، ولعب لأندية الزمالك وغزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطلائع الجيش والمصري ووادي دجلة والجونة، كما كانت له تجربة احتراف في أهلي بنغاري الليبي.

وحقق «عبدالملك»، الذي يلقبه محبوه بـ«أخطر خطير» مع المنتخب الوطني كأس الأمم الأفريقية 2006 و2010 وشارك في كأس القارات 2009، وخاض مع المنتخب 52 مباراة دولية وسجل 10 أهداف.

ومحليا، حقق عبدالملك لقب بطولة كأس مصر 4 مرات بواقع 2 مع حرس الحدود ومثلهما مع الزمالك، وحقق بطولة السوبر مع الحرس، فيما حقق لقب الدوري مرة واحدة مع الزمالك، وهو صاحب الرقم القياسي بالتسجيل في بطولة الدوري 17 موسمًا متتاليًا.