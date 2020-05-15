شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: كرة القدم استثمار ناجح في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، إن كرة القدم استثمار ناجح ولكن إذا عرفت أن تختار صح.
وكتب «آل الشيخ» عبر صفحته بموقع «فيس بوك»: «هناك لاعبين في أمريكا الجنوبية عيني عليهم.. معجزات في كرة القدم. وجهت أخي محمد العاصي ببدء التفاوض معهم.. كرة القدم استثمار ناجح إذا عرفت تختار صح».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
10,829
-
تعافي
2,626
-
وفيات
571
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ: كرة القدم استثمار ناجح في هذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.