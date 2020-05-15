شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: كرة القدم استثمار ناجح في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، إن كرة القدم استثمار ناجح ولكن إذا عرفت أن تختار صح.

وكتب «آل الشيخ» عبر صفحته بموقع «فيس بوك»: «هناك لاعبين في أمريكا الجنوبية عيني عليهم.. معجزات في كرة القدم. وجهت أخي محمد العاصي ببدء التفاوض معهم.. كرة القدم استثمار ناجح إذا عرفت تختار صح».