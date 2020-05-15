شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإيطالى يراقب تنفيذ الأندية للبروتوكول الصحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «فوتبول إيطاليا» إن الاتحاد الإيطالى سيقوم بزيارات تفقدية لأندية الكالتشيو للتأكد من تنفيذها للبروتوكول الصحى المعتمد من الحكومة لتجنب مخاطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وعانت إيطاليا من تفشى فيروس كورونا داخل أنحاء الدولة، وقررت الحكومة الإيطالية تعليق كافة الأنشطة والمجالات إلى جانب دخول الدولة فى فترة من الحجر الصحى.

ومع تحسن الأوضاع فى إيطاليا، قررت السلطات الحكومية تخفيف الحجر الصحى ومنحت الأندية الضوء الأخضر لعودة التدريبات ولكن بشكل فردى فى أوائل مايو الجارى، على أن تستأنف التدريبات الجماعية فى الثامن عشر من الشهر الحالى.

وقالت «فوتبول إيطاليا» إن الحكومة ستتحقق من تنفيذ الأندية للبروتوكول الصحى المعتمد من قبل الحكومة. وجاء فى بيان على الموقع الإلكترونى للاتحاد الإيطالى: «لقد قام الاتحاد بتكوين فريق عمل استقصائى من مكتب المدعى العام، مهمته التحقق من تنفيذ البروتوكول الصحى للاتحاد، على النحو الذى وافقت عليه سلطات الحكومة». البطولة فى صيغتها الحالية، يلعب كل فريق مع الآخر مرتين ذهابا وإيابا (كمجموعة واحدة) بينما النظام المتبع قديما قبل عام 1929 هو تقسيم الفرق إلى عدة مجموعات ومن ثم تجرى عملية تصفية وأبطال المجموعات يتلاقون إلى أن يتم تحديد الفريق الفائز بالبطولة، ومن الجدير ذكره أن النظام القديم قد تم إلغاء العمل به فى موسم 1929–30.

يلعب فى الدورى الإيطالى ثلاثة من الأندية المؤسسة لمجموعة جى- 14 ألا وهى (يوفنتوس، إيه سى ميلان، إنتر ميلان)، أما من ناحية الجوائز الفردية فإن الأندية الإيطالية تمتلك نصيب الأسد فى الفوز بجائزة الكرة الذهبية بـ 20 مرة. يعد إيه سى ميلان من أنجح الأندية على مستوى العالم من ناحية الفوز بالألقاب الدولية والقارية بـ 18 لقبا، بالمقابل فإن يوفنتوس هو أنجح الفرق الإيطالية برصيد 56 لقبا محليا. ومن جهة أخرى، فإن إنتر ميلان هو الفريق الذى حقق الثلاثية التارخية فى موسم 2009–10. تاريخيا تعتبر الأندية الإيطالية الأكثر وصولا للنهائيات والأكثر إحرازا للألقاب الأوروبية بواقع 36 بطولة أوروبية مقسمة كالتالى: دورى أبطال أوروبا 12 لقبا، كأس الاتحاد الأوروبى 9 ألقاب، كأس السوبر الأوروبى 9 ألقاب، كأس أبطال الكؤوس 7 ألقاب. ولنادى إيه سى ميلان حصة الأسد منها بواقع 14 لقبا.

حاليا، يحتل الدورى الإيطالى المركز الرابع بين الدوريات الأوروبية اعتمادا على نتائج أنديتها فى البطولات الأوروبية، والخامس بالنسبة لمركز IFFHS لإحصاءات كرة القدم.

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