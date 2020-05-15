شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثالثة.. تأجيل استئناف مسابقة الدورى الإنجليزى حتى 19 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت صحيفة «تليجراف» البريطانية فى خبر حصرى لها، أن استئناف مسابقة الدورى الإنجليزى سيتأجل أسبوعا واحدا فى ظل تخوف اللاعبين والأندية من عودة النشاط.

الصحيفة البريطانية، ذكرت أن استئناف المسابقة سيكون فى 19 يونيو المقبل بدلاً من 12 من نفس الشهر بسبب مخاوف بعض الأندية واللاعبين من مخاطر استكمال المنافسة.

وترغب الأندية بجانب اللاعبين أيضًا إلى الحصول على ضمانات كبيرة قبل عودة المنافسات من جديد، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

وكان رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، أعطى الضوء الأخضر، يوم الإثنين الماضى، لاستئناف بريميرليج بداية من الشهر المقبل لكن بشرط أن تقام المباريات دون حضور الجماهير.

مسابقة الدورى الإنجليزى متوقفة منذ مارس الماضى على خلفية انتشار فيروس كورونا، إلا أن رابطة بريميرليج لديها الرغبة على عودة الموسم الحالى من جديد لمحاولة تقليل الخسائر المادية.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدورى الإنجليزى موسم (2019 - 2020) برصيد 82 نقطة، حيث يحتاج «الريدز» للحصول على ست نقاط فقط من أجل التتويج باللقب الغائب عن خزائنه إلى ما يقرب من 30 عامًا.

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جدير بالذكر أن ليفربول يتبعد عن ملاحقه مانشستر سيتى بفارق 25 نقطة قبل نهاية المسابقة بتسع جولات إلا أن «السيتيزينز» لديهم مباراة مؤجلة أمام أرسنال.