شكرا لقرائتكم خبر عن المقابل المادى يعطل انتقال «بن عيادة» للزمالك فى الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية جزائرية أن صفقة انتقال الدولى الجزائرى حسين بن عيادة ظهير أيمن شباب قسنطينة لصفوف الزمالك توقفت.

وبحسب صحيفة «الشروق» الجزائرية، فإن نادى الزمالك وضع الثنائى عمر جابر وكريم العراقى ثنائى بيراميدز والمصرى البورسعيدى ضمن أهداف الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة أن الأمور المادية أيضًا بين بن عيادة والزمالك قد تُعطل الصفقة خاصة بعدما قدّمت إدارة القلعة البيضاء عرضًا يقدر بمليون و200 ألف دولار للاعب مقابل ثلاث سنوات، فى المقابل يحاول الدولى الجزائرى أن يحصل على 700 ألف دولار فى الموسم.

وكان بن عيادة دخل ضمن اهتمامات الزمالك فى الفترة السابقة خاصة بعد رحيل الدولى التونسى حمدى النقاز عن القلعة البيضاء فى الموسم الحالى (2019 - 2020) على خلفية عدم حصوله على مستحقاته بحسب ما كشف عنه محامى اللاعب أنيس بن ميم.

ويُعد بن عيادة (27 عامًا) أحد أبرز لاعبى الدورى الجزائرى فى الفترة الماضية، حيث تشر أرقام اللاعب لمشاركته فى 21 مباراة سجل من خلالها أربعة أهداف وصنع ست تمريرات حاسمة.

ومن المقرر أن ينتهى عقد اللاعب بنهاية الموسم الجارى الأمر الذى جعل إدارة قسنطينة تحاول تجديد عقد بن عيادة والذى دخل اهتمامات الترجى التونسى بجانب الزمالك.

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جدير بالذكر أن بن عيادة انضم لقائمة المنتخب الجزائرى خلال الفترة الماضية حيث كان من المقرر أن يظهر فى مباراتى زيمبابوى ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا قبل أن تتأجل نظرًا لانتشار وباء فيروس كورونا فى العالم.