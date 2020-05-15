شكرا لقرائتكم فتش عن الرجاء.. الزمالك يحسم التجديد لكارتيرون خلال أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تملك إدارة نادي الزمالك قناعة كبيرة بضرورة تمديد عقد باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق استعدادا للموسم الجديد فى ظل رغبة المجلس الحفاظ على حالة الاستقرار النسبى التى سيطرت على الأبيض تحت قيادة كارتيرون.

وتولى كارتيرون تدريب الزمالك فى ديسمبر الماضى بعد إقالته من قيادة الرجاء المغربي، وأعاد البريق للفريق "الأبيض" مجددا بعد تراجع ملحوظ مع سلفه الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو".

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قالت صحيفة " المنتخب " المغربية أن مجلس الزمالك سوف تعقد جلسة خاصة خلال الأيام القليلة القادمة مع المدير الفنى الفرنسى للتوقيع على العقد الجديد الذي اتفق الطرفان مبدئيا على كافة البنود الواردة فيه.

أشارت الصحيفة إلى أن رغبة الزمالك تأنى في تمديد عقد كارتيرون ليس فقط لكونه قاد الفريق إلى التتويج بكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي وكأس السوبر المصري على حساب الأهلي، ولكن أيضا لقدرته على منح الزمالك لقبا ثالثا خلال مواجهة الرجاء في نصف نهائي كأس أبطال إفريقيا.

أضافت الصحيفة أن إدارة الزمالك تدرك أن كارتيرون على دراية كبيرة بأسلوب لعب الرجاء، ويعرف نقاط قوتة ونقاط ضعفه كما يعرف كل شيء عن لاعبيه، ويملك قدرة كبيرة على إبطال الكثير من فاعلية "النسور" وذلك بعدما كان مدربا له قبل وقت قريب.