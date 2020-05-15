صورة ودمعة وكام ذكرى.. فتحى ومروان وصالح أبطال الأحداث الحزينة فى الأهلى

*صالح جمعة وصورة "مريم البرنس"

سخر صالح جمعة، لاعب الأهلى، من المدير الفنى للفريق رينيه فايلر بصورة على طريقة الكوميكس، مستعينا بمسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان ونشر صالح صورة كوميكس له مع فايلر ينزله من سيارة "القلعة الحمراء"، على طريقة الطفلة مريم ابنة رضوان البرنس والتى ألقوها من السيارة للشارع، ليشبه فايلر بأعمام مريم والذى يحاول طرده من الأهلى وإلقاءه فى الشارع، قبل أن يذف صالح جمعة الصورة من صفحته بعدما أثارت استياء الجميع فى القلعة الحمراء.

رينيه فايلر سبق وأعلن عدم حاجة الفريق لجهود صالح جمعة وحاول النادى تسويقه فى يناير الماضى، لكن المحاولات فشلت ليستمر اللاعب فى الفريق، ويتسبب فيروس "كورونا" فى إفساد محاولات تسويقه فى أحد الدوريات التى كان القيد مُستمراً فيها بعد إغلاقه فى مصر ومعظم دوريات العالم.

*مروان محسن ودمعة الضغوط الجماهيرية



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بينما كانت الدمعة من نصيب مروان محسن مهاجم الأهلى الذى تساقطت دموعه على الهواء أثناء استضافته فى برنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورت" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر، متأثرًا بالضغط الجماهيرى الذى شهده فى الفترة الماضية، والانتقادات اللاذعة التى تعرض لها بسبب صيامه عن التهديف، قائلاً، "جمهور الأهلى بيكون غضبان عليا من عدم تسجيلى الأهداف، وأعانى من كثرة الهجوم، لكنى بنفذ التعليمات المطلوبة منى وهدفى مصلحة الأهلى والمنتخب.. نفسى كل ماتش أسجل الأهداف ولكن طريقة اللعب أحيانا تظلمك".

وحاول الإعلامى سيف زاهر تهدئة مروان محسن خلال استضافته فى برنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورت"، إلا أن اللاعب كان متأثرًا وظهرت عليه علامات الضغط النفسى، وأكد خلال حديثه مع سيف الذى حاول إخراج اللاعب من حالته السيئة إنه ينتظر مولودة جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأكد مروان أنه يتمنى تسجيل الأهداف فى كل مباراة مع الأهلى والمنتخب من أجل الجماهير التى تحزن من أجله، مضيفًا: "شرف لى تمديد عقدى على بياض مع الأهلى، لأنى متربى فى النادى وعضو من صغرى لأن أسرتى كلها أهلاوية، وأتمنى عودة الدورى والحياة لطبيعتها فى مصر ولكن صحة الناس فوق كل شيء".

وأوضح مهاجم الأهلى أن السويسرى فايلر دائما يقول له "اشتغل زى ما أنت ومتسمعش لكلام حد أنا هنا المسئول"، لذلك فأنا أجتهد فى الأهلى منذ اليوم الأول لى بالقلعة الحمراء، وأتقبل أى نقد فنى فى الكورة ولكن أرفض أرفض السخرية والانتقاد الشخصى.

*أحمد فتحى.. وكام ذكرى فى الأهلى قبل الرحيل لبيراميدز

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الجوكر الذى أنهى إجراءات إنتقاله لنادى بيراميدز بداية من الموسم المقبل سيكون على موعد مع الذكريات التى ستداهمه فى كل وقت بعد الخروج من القلعة الحمراء، اللاعب لم يعد مرحباً به سواء على المستوى الفنى بعد تصريحاته اللاذعة ضد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر الذى وصفه بأنه السبب برحيله عن النادى لابتعاده عن المشاركة بشكل أساسى، أو على صعيد مجلس الإدارة الذى رفض عرضهم المادى لتمديد تعاقده، ولايبدو الأمر مختلفاً بالنسبة للجماهير العاشقة للرداء الأحمر والتى أصبحت غاضبة بشكل كبير من قرار الجوكر بالرحيل.

أحمد فتحي خلال مسيرته فى الفترة الماضية مع الأهلى سجل 26 هدفًا بالقميص الأحمر، بواقع 16 هدفًا فى الدورى المصرى و4 فى كأس مصر و5 بالبطولات الأفريقية وهدف فى البطولة العربية.

وعلى مستوى الألقاب، أحرز أحمد فتحى 19 بطولة مع الأحمر بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.

وعلى مستوى الأهداف يملك الجوكر أحمد فتحى ثلاثة أهداف حاسمة في تاريخه مع القلعة الحمراء فلقد صنعت له شعبية جارفة بين الجماهير العاشقة للون الأحمر ستكون بمثابة "كام ذكرى" للجوكر أهمها هدفه في طلائع الجيش الذى حسم بطولة الدوري للأهلى موسم 2009 وكذلك هدفه في شباك المصرى البورسعيدى الذى أهدى المارد الأحمر بطولة كأس مصر وكلاهما بصبغة الأهداف القاتلة .