شكرا لقرائتكم المقاولون عن إيقاف الجزيرى: لدينا بطاقة دولية ولسنا طرفا فى الأزمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن النادي ليس طرفاً في قضية سيف الجزيري مهاجم ذئاب الجبل مع نادي طنطا، وذلك بعدما أكد نادي طنطا في تصريحات للصحف التونسية بأن الجزيري يواجه خطر الإيقاف لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر من قبل الاتحاد الدولى بعد توقيعه لنادى الملعب التونسى، على الرغم من ارتباطه بعقد مع الفريق الطنطاوى قبل أن يقوم الاتحاد الدولى بإصدار بطاقة مؤقتة للاعب للمشاركة فى الدورى التونسى لحين الفصل فى الشكوى المقدمة من نادى طنطا.

وقال عادل في تصريحات خاصة: لدينا بطاقة دولية للاعب منذ سنتين، ولسنا طرفاً كنادي المقاولون في تلك الأزمة مع طنطا.

وأضاف عادل: أتواصل مع اللاعبين والجهاز الفني يومياً عبر الفيديو للإطمئنان على تنفيذ البرنامج التدريبي بشكل ثابت.

ويقدم سيف الجزيري واحداً من أفضل مواسمه الكروية مع المقاولون العرب بعدما سجل 7 أهداف وصنع 3 آخرين ليتربع على قائمة هدافي ذئاب الجبل بعد مرور الدور الأول من عمر مسابقة الدوري العام.

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وقالت إذاعة "شمس أف أم" التونسية، إن نادى طنطا تقدم بشكوى ضد اللاعب تفيد بحصوله على كل مستحقاته المالية، وهذا ما وضع الجزيرى فى موقف صعب، ومن المتوقع أن يصدر قرار الفيفا فى الأسابيع المقبلة، وأن عقوبة الإيقاف لمدة تتراوح بين 4 و 6 أشهر تنتظر اللاعب التونسى، وفقا لتصريحات نصر عزام محامى نادى طنطا.

يحرص عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، على الاشراف اليومي على البرنامج التدريبي الذي وضعه للفريق خلال فترة توقف النشاط الرياضي الحالية بسبب انتشار وباء كورونا.

ويتابع النحاس تدريبات اللاعبين برفقة جهازه الفني، عبر تطبيق الفيديو كونفرانس الذي أصبح وسلية التواصل في الكثير من الأندية منذ توقف النشاط.

وحذر الجهاز الفني للمقاولون، لاعبو ذئاب الجبل من زيادة الأوزان في شهر رمضان المبارك، خاصة مع تنوع الأطعمة والحلويات، التي قد تؤثر سلباً على اللاعبين في ظل توقف النشاط.

كان المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، قد أكد أن الفريق يحتاج ما لايقل عن 4 إلى 6 أسابيع فترة إعداد لاستئناف مسابقة الدوري العام من جديد، بعد فترة الراحة الطويلة التي أجبر عليها اللاعبين بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.