شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحتفل بعيد ميلاد ضياء السيد الـ58 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفلت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة بعيد ميلاد ضياء السيد المدير الفني الأسبق لمنتخب الشباب الذي شارك في مونديال كولومبيا 2011، والمدرب الأسبق للمنتخب الوطني بعيد ميلاده ال 58، وبدا ضياء السيد مسيرته الكروية في النادي الاهلي و تولي قيادة المدير الفني للمنتخب الشباب في كأس العالم كولمبيا 2011 ، وودع البطولة من الدور الـ 16 بعد الخسارة من الأرجنتين كما تولي نجم الأهلي السابق، منصب المدرب العام في عهد الأمريكي بوب برادلي المدير الفني السابق للمنتخب الوطني.

من ناحية اخري كذب ضياء السيد مدرب الأهلى السابق، حديث الهولندي جو بونفرير المدير الفني الأسبق للفريق الأحمر، بعدما صرح بأن الفريق خسر الدورى موسم 2002/2003 بأوامر عليا، من أجل منحه للزمالك.

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وخسر الأهلي الدوري في الجولة الأخيرة آنذاك، بعد أن خسر أمام إنبي بهدف سيد عبد النعيم، فيما فاز الزمالك على الإسماعيلي بهدف حسام عبد المنعم.

وتساءل ضياء السيد فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" ضاحكًا: "هو مين اللى نادى الدولة الأهلى أم الزمالك؟".. مضيفًا: "لماذا صمت بونفرير لمدة 17 عامًا حتى يتحدث عن أمر كهذا، لو كان تحدث وقت رحيله كان سيكون أفضل وسيحدث ضجة كبيرة جدًا".

تابع مدرب الأهلي السابق، أن الخسارة من إنبى كانت مجرد "ظروف مباراة" ولم يكن متفق على ذلك مثلما يقول المدرب الهولندى، خاصة وأن الدولة ليس لها علاقة بمن يحصل على الدورى من عدمه، قائلاً: "كلامه غير منطقى بالمرة، لكنها تصريحات فى زمن الكورونا".