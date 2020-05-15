شكرا لقرائتكم فليك: اللاعب الخائف من كورونا لن يشارك في المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال هانزي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم الجمعة إن العالم كله سيتابع استئناف الدوري الألماني (بوندسليغا) وأن فريقه يواجه منافسا قويا متمثلا في يونيون برلين.

ويتصدر بايرن ميونخ الدوري بفارق أربع نقاط عن اقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند، الذي يواجهه يوم 26 مايو، قبل استئناف التسع جولات المتبقية بالدوري بدون جمهور وتحت بروتوكول نظافة صارمة بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال فليك عن فريق يونيون برلين، الذي يقدم أداء جيدا في أول مشاركة له في البوندسليغا حيث يحتل المركز الـ11 إن :يونيون لديهم عقلية عظيمة. يلعبون على أرضهم أمام بايرن. أعتقد أنه يجب أن نتوقع نفس الأمر بحضور الجمهور، فريق عدواني يلعب بطريقة هجومية. يجب أن نقف له.

وفاز بايرن في سبع مباريات من آخر ثماني مباريات لم يخسرها خلال الفترة ما بين انتهاء العطلة الشتوية وتوقف الدوري في منتصف مارس، ويأمل أن يستكمل الدوري لتحقيق الفوز باللقب الثامن على التولي.

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واستعاد لاعب بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي، هداف الدوري، صحته بعد شفاءه من إصابة بكسر في عظم الساق وهي المباراة التي كان سيغيب عنها في مارس، بينما تحوم الشكوك حول خافي مارتينيز.

وقال فليك، الذي تم تجديد تعاقده حتى 2023 خلال فترة التوقف، إن استئناف الدوري الألماني ستتم متابعته عن قرب، لأنه أول الدوريات الكبرى في العالم يتم استئنافه.

وقال :العالم أجمع سيشاهد ألمانيا، كيف نفعل هذا. هذا يمكن أن يبعث برسالة لكل الدوريات. ثم يمكن للرياضة بشكل عام أن تستأنف.

وقال فليك أيضا إنه لا يخشى أن يصاب لاعبيه بفيروس كورونا، ولكن يمكن للاعبين الذين يخشون التعرض للإصابة الانسحاب بدون أي عواقب.