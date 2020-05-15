شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم الزمالك بثنائية فى اليوبيل الذهبى للإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 15 مايو 1998 أقيمت القمة رقم 81 فى مسابقة الدورى، عندما استضاف الزمالك غريمه التقليدى الأهلى باستاد القاهرة الدولى، ضمن فعاليات الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة الدورى "اليوبيل الذهبى" لمسابقة الدورى، دخل الفريقان اللقاء، والأهلى حامل لقب آخر أربع بطولات، ويتصدر جدول الترتيب بفارق خمسة نقاط، حيث كان رصيده من النقاط 58 نقطة مقابل 53 لأصحاب الضيافة، وتحت قيادة تحكيمية دنماركية للحكم كيم ميلتون نيلسون .

نجح الأهلى فى توسيع الفارق إلى ثمانى نقاط واقترب بشدة من الحفاظ بلقبه للموسم الخامس على التوالي، والمرة رقم 27 فى تاريخه، تقدم الغانى أحمد فيلكس فى الدقيقة 23 من الشوط الأول، قبل أن يعزز حسام حسن الفوز قبل نهاية المباراة بأربعة دقائق.

تشكيل الأهلي: عصام الحضري، سمير كمونة، مشير حنفي، محمد يوسف، إبراهيم حسن، سيد عبدالحفيظ "أسامة عرابى ق 88"، هادى خشبة، مجدى طلبة، ياسر ريان، حسام حسن، الغانى أحمد فيلكس "وليد صلاح الدين ق 83".

تشكيل الزمالك: نادر السيد، أحمد معاذ "سيد حنفى ق55"، مدحت عبدالهادي، بشير التابعي، محمد القط، محمد السيد، طارق مصطفى، محمد كمونة "أسامة نبيه ق75"، طارق السعيد "طارق السيد ق75"، عبدالحميد بسيوني، المالى إسماعيل كوليبالي.

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وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.