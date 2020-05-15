شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يناقش مع لجنة التخطيط ملف التجديد وتعديل العقود فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، مع لجنة التخطيط للكرة بالنادى خلال الاجتماع المُرتقب بينهما عدة ملفات مهمة، وفى مقدمتها تعديل عقود بعض لاعبى الفريق وتمديد البعض الآخر، بجانب تجديد عقود اللاعبين التى تنتهى بنهاية الموسم المقبل، وفى مقدمتهم مروان محسن، حيث يرغب الخطيب فى مناقشة جميع هذه الملفات الكروية مع لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو، خاصة أن رئيس الأهلى يرغب فى حسم ملفات وعدم تكرار أزمات عانى منها فريق الكرة فى الفترة الماضية تتعلق بالعقود والمكافأت والظهور الإعلامى وغيرها وهو ما سيتم مناقشته فى الأجتماع المقبل بين الخطيب ولجنة التخطيط فى ضوء بعض التقارير والمعلومات والمستندات التى ستكون حاضرة فى هذه الجلسة .

على الصعيد ذاته، تقدّم لجنة التخطيط تقريراً للخطيب عن عدة أمور خاصة بفريق الكرة، تتعلق بلائحة الفريق التى تم تعديلها مؤخراً، وكذلك الغرامات والمكافآت وغيرها من الأمور التى سيُناقشها الخطيب مع اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو خلال الاجتماع المقرر له خلال الأيام المقبلة.

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لجنة التخطيط كانت قد طلبت من سيد عبد الحفيظ ملفا شاملا عن كل لاعب فى فريق الكرة، يتضمن معلومات دقيقة عن هذا اللاعب منها الإصابات التى تعرض لها وطريقة ومدة وتكاليف العلاج وكذلك العقوبات التى تعرض لها والمكافآت التى حصدها ونسبة مشاركته مع الفريق وخروجه من قائمة الـ18وعدد المرات التى قام بالتجديد للنادى فيها إذا كان متواجدا فى الأهلى منذ عدة سنوات وقيمة عقده والأقساط التى يحصل عليها وعلاقته بالجهاز الفنى وغيرها من التفاصيل والمعلومات التى ترى لجنة التخطيط للكرة بالأهلى أنها مهمة وسيكون لها دور فى تقييم أى لاعب عند التجديد له أو مناقشة أى عروض إحتراف داخلية و خارجية له أو الاستغناء عنه.

وتدرس لجنة التخطيط للكرة بالأهلى حالياً ملف فريق الكرة مُستغلة فترة تجميد النشاط الرياضى على خلفية "جائحة" كورونا، وترغب اللجنة فى دراسة جميع التفاصيل الخاصة بفريق الكرة للحد من الأزمات التى فرضت نفسها على الفريق فى الفترة الأخيرة وترفع اللجنة تقريراً عن نتائج هذه المناقشات لمحمود الخطيب رئيس النادي.

كما تُناقش لجنة التخطيط ملف تطوير قطاع الناشئين خلال الفترة القادمة، وكذلك الأكاديميات فى ظل وجود خطة لتحقيق استفادة أكبر منهما لتدعيم الفريق الأول والتقليل من الصفقات التى يبرمها النادى فى كل فترة انتقالات.