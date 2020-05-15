شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يستعيد ذكرياته الكروية وعمرو زكي يعلق "كنت مسيطنا فى إسطنبول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد أحمد حسن، نجم منتخب مصر والأهلى والزمالك السابق، ذكرياته مع الساحرة المستديرة بالدورى التركي، ونشر الصقر فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام، خلال إحرازه أحد الأهداف، وتفاعل عمرو زكى مهاجم الزمالك ومنتخب الفراعنة الأسبق مع الفيديو قائلاً، "اللى كان خارب إسطنبول ومسيطنا هناك.. كنت كل ما أمشى هناك يسألونى عليك".

وبدأ أحمد حسن مسيرته الكروية مع مركز شباب مغاغة، قبل أن ينتقل إلى نادى أسوان فى موسم 1993/1994، ثم انضم للمنتخب الأوليمبى موسم 1994/1995، فى عهد الرومانى ستايكو المدير الفنى للمنتخب الأولمبى آنذاك، وبعد تألقه رفقة المنتخب الأوليمبي، انتقل الصقر فى الموسم التالى إلى النادى الإسماعيلى، وكان أسامة خليل على رأس القيادة الفنية للدراويش فى ذلك الوقت.

ساهم الصقر فى فوز الفريق الاسماعيلى على الترجى فى موسم 95 بهدف مجدى الصياد، وفى أول مباريات اللاعب مع الدراويش ليصل الإسماعيلى للدور نصف النهائى للبطولة الأفريقية، وساهم حسن بعد ذلك مع الإسماعيلى فى حصول الدراويش على كأس مصر 96-97 تحت قيادة على أبو جريشة.



عمرو زكي

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كانت بطولة كأس الأمم الأفريقية 1998 محور التغير في مسيرة الصقر المصري، فبعد تتويج منتخب الفراعنة بالبطولة التي لعب خلالها حسن دوراً مؤثراً، تلقى الصقر العديد من العروض الاحترافية قبل أن ينتقل إلى نادي كوكالي سبور التركي حتى عام 2000.

وفي موسم 2000/2001 انتقل إلى نادي دينيزليسبور، ثم انتقل إلى نادي بشكتاش التركي، ولعب معهم حتى عام 2006، قبل أن يختتم مسيرته الاحترافية في نادي أندرلخت البلجيكي بعد فوزه مع منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2006.

وعبر بوابات النادي الأهلي، عاد أحمد حسن إلى الدوري المصري منذ بداية موسم 2008/2009، حتى اختتم مشواره مع النادي الأهلي، وانتقل إلى نادي الزمالك في موسم 2010/2011 وقضى موسمين به وفاز مع نادي ا توج الصقر مع منتخب مصر بـ4 بطولات كأس أمم أفريقيا أعوام 1998 و2006 و2008 و2010، وحصد جائزة أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا عامي 2006 و2010 لزمالك ببطولة كأس مصر 2013.

أعلن أحمد حسن في 30 نوفمبر 2013 عن اعتزاله كرة القدم نهائيًا بعد مشوار حافل في الملاعب دافع خلاله عن الفرق العديدة التي لعب لها داخل وخارج مصر وأنهى مشواره في نادي الزمالك بعد الفوز معه ببطولة كأس مصر 2013.