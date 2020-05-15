رمضان درويش مشيدا بالفرنسى تيدى رينر: أفضل لاعب جودو فى العالم وصاحب أخلاق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد رمضان درويش، لاعب منتخب الجودو المصرى، بالنجم الفرنسى تيدى رينر، بطل العالم فى الجودو، مؤكدا أن رينر هو أفضل لاعب جودو فى العالم بالإضافة إلى أنه صاحب أخلاق ومتواضع، رغم كل البطولات والإنجازات التى حققها، مشيرا إلى أنه لا يمكن للإنسان أن يكون بطلا قبل أن يكون إنسانا.





ونشر درويش، عبر حسابه على انستجرام، صورة له مع رينر، صحبها بتعليق: "تيدي رينر أفضل لاعب جودو فى العالم، ومع ذلك صاحب أخلاق وتواضع رغم كل التاريخ والإنجازات التى حصل عليها، لا يمكن للإنسان أن يصبح بطل قبل أن يكون إنساناً".





من ناحية أخرى، أكد رمضان درويش، لاعب منتخب الجودو، أن العالم يمر بأزمة كبرى نتيجة تفشى فيروس كورونا، داعيا الله عز وجل بحماية المصريين من الوباء القاتل، وطلب من المصريين أن يلزموا المنازلوينفذوا تعليمات حظر التجول، موضحا أن فترة الحظر أعادت لمة العيلة فى البيوت مرة أخرى.

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وأضاف بطل العالم فى الجودو أن الجلوس فى المنزل فرصة للآباء والأمهات للتقرب لأبنائهم والتعرف على متطلباتهم.

واقترح درويش أن يساعد القادرون غير القادرين خاصة من يعملون ويحصلون على أجورهم بصفة يومية.

وأشار بطل الجودو إلى أنه لا يخرج من المنزل إلا لقضاء الأمور المهمة، وخلال التواجد فى المنزل يمارس حياته الطبيعية لكن يحرص على استخدام المطهرات تجنبا للفيروس ولحماية نفسه وأسرته.